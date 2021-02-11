На Камчатке появится больше участков любительского рыболовства

Дополнительные участки появятся в трёх муниципалитетах в доступных для местных жителей местах. Об этом рассказал председатель правительства региона Александр КУЗНЕЦОВ в программе «Лицом к лицу».

«Приняты решения об определении границ трёх новых рыболовных участков в Олюторском, Елизовском, Тигильском муниципальных районах, предназначенных для организации любительского рыболовства. Все лицензионные участки будут обеспечены лимитами по потребности», — сказал Александр Кузнецов.

Напомним, в соответствии с нормами федерального законодательства промысел лососей в рамках любительского рыболовства осуществляется на специальных участках.