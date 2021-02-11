Более 200 студентов-медиков должны вернуться на Камчатку после целевого обучения

Больше 200 студентов-медиков с Камчатки находятся на целевом обучении за пределами края. В прошлом году в профильные вузы поступили 40 человек. Об этом председатель правительства - первый вице-губернатор региона Александр Кузнецов сообщил в программе «Лицом к лицу».

Он уточнил, что, вероятно, эти специалисты будут работать в новой краевой больнице по завершении обучения.

«В новой краевой больнице у нас будет работать весь существующий персонал краевой больницы имени Лукашевского. Также специалисты будут привлекаться дополнительно. Основную ставку делаем на студентов, которые сейчас учатся за пределами полуострова. Всего это больше 200 врачей, 36 уже проходят ординатуру», — рассказал Александр Кузнецов.

Срок обучения врача составляет восемь лет (шесть лет — специалитет, два года — ординатура). Студенты с Камчатки учатся в ведущих профильных вузах страны, в том числе дальневосточных, — во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске.

Добавим, по данным краевого Минздрава, обеспеченность врачами в Камчатском крае по итогам 2020 года составила 40,7 на 10 тысяч человек, что выше среднероссийских показателей (37,4) и показателя по Дальневосточному федеральному округу (40,6). Обеспеченность средними медработниками — 102, 4 на 10 тысяч человек, что также выше, чем по стране (85,8) и в ДВО (88,8).