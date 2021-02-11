6 лет колонии получил рыбак, избивший до смерти коллегу

Суд вынес обвинительный приговор жителю города Советская Гавань Хабаровского края по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, по ч. 4 ст. 111 УК РФ 46-летний мужчина приговорён к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Следствием и судом установлено, что преступление он совершил 12 июля прошлого года на территории одного из домовладений, расположенных в селе Соболево. Он отмечал со своим коллегой День рыбака и был пьян. Мужчины поссорились. В ходе конфликта осуждённый избил потерпевшего деревянным брусом, причинив телесные повреждения, от которых то умер на месте. Затем мужчина и другие члены рыболовецкой бригады вывезли труп в прибрежную зону и, привязав к его телу мешок с песком, выбросили в акваторию Охотского моря.

Продолжается расследование дела ст. 316 УК РФ, в отношении троих членов рыболовецкой бригады, помогавших скрыть следы совершенного особо тяжкого преступления.