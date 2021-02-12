Нарты каюров, редкие фотографии и многое другое: частная экспозиция, посвященная «Берингии», открылась в центре Петропавловска

На территории этнокультурного комплекса «Деревня Кутха» на Озерновской косе открылась выставка с традиционными нартами, редкими фотографиями и другими историческими предметами «Берингии».

Выставка собрана из экспонатов частных коллекций людей, которые принимали участие в гонке как участники, волонтёры и сопровождающие. Автор экспозиции – Игорь Воронцов, управляющий комплексом.

«С 2001-го года я стал волонтёром «Берингии». Александр Михайлович Печень меня любезно взял с собой. С этого момента я бываю в округе раз в год, когда начинается «Берингия». На маршруте я встречаюсь с одноклассниками, со знакомыми, и то, что меня интересует, стараюсь приобретать», - рассказал председатель АНО «Традиции аборигенов» Игорь Воронцов.

Основная часть выставки расположена в здании детского кафетерия. В планах открыть помещения, где мастера народных промыслов смогут проводить мастер-классы по изготовлению традиционных нарт и отделке шкур животных.

«Всё, что функционально, красиво. Местные аборигены, находясь здесь в жёстких условиях, не просто приспособились, а смогли развивать свою культурную составляющую. И то, что они нам оставили, вызывает восхищение», –поделился Игорь Воронцов.

В ближайший месяц здесь будут проводиться тематические мероприятия, посвящённые «Берингии». Это будут встречи с каюрами, концерты и мастер-классы. Часть выставки к открытию «Берингии-2021» переедет на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, где 22 февраля пройдёт торжественное открытие зимнего фестиваля «Берингия – 2021».

Напомним, фестиваль «Берингия – 2021» включает в себя несколько больших мероприятий. Это детская гонка «Дюлин», которая пройдет 21 февраля, гонка-пролог, намеченная на 22 февраля, праздники «Елизовский спринт» и «Снежный путь», деловой форум «Дальний Восток – зима открытий», а также «Кубок Берингийского единства» в селе Эссо, который пройдёт 27 февраля, и праздник закрытия гонки в Оссоре, который намечен на 13 марта.