В Петропавловске-Камчатском расширят пункт временного содержания для бездомных животных

Такое решение было принято администрацией Петропавловска-Камчатского совместно с агентством по ветеринарии Камчатского края. Это связано с тем, что действующий пункт временного содержания на 90% заполнен поголовьем собак, которые останутся в нём пожизненно.

«Имеющийся городской приют Петропавловска-Камчатского не обеспечивает оборот животных, который необходим для обеспечения работы с животными без владельцев в краевой столице, - сообщил руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края Артём НИКИТИН. - Действующий приют рассчитан на 120 голов животных. При этом в нём на постоянной основе содержатся порядка 97 собак. Вследствие этого ротация животных является минимальной».

На сегодня в краевой столице определена территория для расширения пункта временного содержания. Она позволит содержать ещё порядка 100 собак с возможностью увеличения мощности. Кроме того, в планах правительства Камчатского края — создание большого приюта вместимостью от 500 животных, который позволит содержать собак и проводить интенсивную ротацию собак по методу отлова-стерилизации-вакцинации с последующим выпуском.

«Приют — это достаточно серьёзное сооружение. Все объекты для массового содержания животных должны соответствовать определенным нормам, начиная от ветеринарных и заканчивая экологическими и санитарными. Чтобы подобрать необходимую территорию, где станет возможным соблюдать необходимые требования, будет возможность размещать вольеры, помещения в соответствии с зоогигиеническими требованиями, нужно произвести большой комплекс работ. В Петропавловске-Камчатском мест для обустройства приютов не так много. Тем не менее работа по поиску была выполнена, территория найдена, сейчас изготавливают вольеры для расширения имеющегося приюта. С наступлением благоприятных климатических условий начнутся работы по организации нового приюта в краевой столице, начнётся разработка площадки под более мощный и капитальный приют», — сказал Артём Никитин.

На сегодня служба по отлову бездомных собак работает в режиме реагирования на заявки жителей. При этом процесс с отловом всех имеющихся бездомных собак замедляется по причине малой пропускной способности приюта. Отловленных собак некуда размещать даже для временного содержания на период вакцинации и стерилизации. Именно поэтому для разрешения ситуации было принято решение об увеличении мощности имеющегося и строительстве более масштабного приюта в краевой столице. При этом, как сообщил Артём Никитин, 100% поступивших от населения заявок обрабатываются и принимаются соответствующие меры реагирования.

«Ситуация с животными без владельцев, особенно с собаками, мониторится различными службами, включая агентство по ветеринарии. Все проблемные территории ставятся на контроль. За собаками ведётся наблюдение. В случае неадекватного, агрессивного поведения принимаются меры по изъятию животных с улиц города.Наличие животных без владельцев на улицах города - это изначально результат безответственного отношения владельцев к своим животным. В краевой столице образовалась большая популяция бездомных собак, которая требует регулирования. Оно возможно только гуманными способами: отлов и размещение в приютах, либо отлов-стерилизация-вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания. Если же в результате реагирования на заявки населения выясняется, что собака агрессивная, то её незамедлительно помещают в приют», — добавил Артём Никитин.

Напомним, на сегодня во всех муниципальных образованиях Камчатского края созданы приюты для безнадзорных животных. Работа с бездомными собаками и кошками осуществляется в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».