Климатический склад обеспечит высокое качество продуктов при длительном хранении

Корпорация развития Камчатки готовит пакет документов для присвоения деловой инициативе, разработанной генеральным директором ООО ПКФ «Партнер» Сергеем Оськиным, статуса особо значимого инвестиционного проекта, сообщили в пресс-службе КРКК.

Эта мера поддержки бизнеса позволяет предпринимателю получить из краевого бюджета субсидию на возмещение части затрат по кредитам, взятым для реализации деловой инициативы, а также финансовую компенсацию затрат на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры и техническое присоединение к инженерным сетям. Решение о присвоении статуса принимается на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае.

Как рассказал начальник Отдела сопровождения инвестиционных проектов КРКК Александр Чеклов, разработанная Сергеем Оськиным деловая инициатива предполагает строительство универсального хранилища для широкой номенклатуры продуктов питания. Речь идет о так называемом климатическом складе. Его технологии и оборудование позволяют на площадке одного объекта проводить сортировку товаров по температурным показателям хранения – от плюсовой температуры до режима экстремальной заморозки. Подобного типа хранилища на Камчатке еще не возводились. Климатический склад позволит свести к минимуму потери продуктов при длительных сроках хранения. Он обеспечит высокое качество овощей, фруктов, мяса, рыбы и морепродуктов при доставке конечному потребителю, в том числе в розничную сеть.

Склад является частью инфраструктуры создаваемого в регионе агропромышленного кластера. Инициатор проекта надеется приступить к строительству хранилища в районе улицы Чубарова краевого центра в ближайшие месяцы. Бизнес-план предполагает ввод в эксплуатацию объекта в III квартале 2023 года.

Общий объём инвестиций в создание климатического склада превышает 182 миллиона рублей. Проект предполагает создание высокотехнологичных рабочих мест с достойной зарплатой. Площадь хранения составляет около 1620 м2.

Оборудование, которым предстоит оснастить климатический склад, не предполагает использования хладагентов, опасных для человека и окружающей среды.