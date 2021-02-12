Камчатские дорожники перед сезоном ремонтов закупят материалов на 66 млн рублей

Еженедельное заседание проектной группы прошло в Минтрансе региона. Представители Минтранса, заказчика и подрядных организаций обсудили вопросы исполнения кассового плана, подготовки к дорожно-строительному сезону и контрактации объектов на 2021 и 2022 годы.

«В этом году в рамках нацпроекта будут отремонтированы 9 объектов, из них 6 законтрактовано, 2 контракта по региональным дорогам и 4 по муниципальным. На стадии подготовки к контрактации осталось 3 объекта: улица Приморская и по улицам Светлая-Попова, а также 24-29 километры дороги Елизово-Паратунка», - сказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.

Он отметил, что в феврале по нацпроекту до Камчатского края доведены 66 миллионов рублей. На эти средства подрядные организации ведут подготовку к дорожному сезону -закупают необходимые материалы.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 6 объектов в пределах краевой столицы и 3 участка регионального значения. На дорогах регионального значения будут отремонтированы 84 - 94 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, 25 - 29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово – Паратунка и 12 – 24 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная – Эссо. В городе будет произведен ремонт участка дороги по улице Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в этом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна. Также новый асфальт примкнет и с другой стороны отремонтированного в этом году участка от остановки "Садовая" до улицы Петропавловское шоссе – 250 метров. 1030 метров дороги отремонтируют от остановки "Коммунпроект" до примыкания к улице Набережная. Будет продолжен ремонт участка длиной 340 метров, не вошедший в программу ремонта 2020 года по улице Ларина. Кроме того, будет произведен ремонт дороги в поселок Авача, улиц Приморская и Попова-Светлая.