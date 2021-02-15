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За объекты благоустройства на 2022 год камчатцы проголосуют на новой интернет-платформе

За объекты благоустройства на 2022 год камчатцы проголосуют на новой интернет-платформе

Жители Камчатки смогут проголосовать за объекты благоустройства региона на 2022 год на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Проект запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», и его цель - вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий для благоустройства с учётом потребностей жителей.

«Ежегодно доля жителей полуострова, которые вовлекаются в принятие решений по городской среде, увеличивается. И правительство края, и муниципалитеты много работают в этом направлении: точка зрения людей является наиважнейшим фактором для принятия решений властью», – подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На общероссийском сайте будет собран перечень территорий для благоустройства в конкретном городе или регионе. Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий для благоустройства на следующий год.

«Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень для благоустройства на 2022 год. Нам важно услышать голос каждого неравнодушного жителя края, представителей сообществ и организаций и просто активистов, – рассказал главный архитектор региона Михаил Кудряшов. – Определиться с территориями, за которые можно будет отдать свой голос, и ознакомить жителей с проектами мы планируем в ближайшее время».

Напомним, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды.

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