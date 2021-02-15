Система искусственного снегообразования и новый подъемник появятся на горнолыжной базе “Эдельвейс” в ближайшие 2 года

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ посетил горнолыжную базу "Эдельвейс", где встретился с главным тренером базы, пообщался со спортсменами и обсудил с ними развитие горнолыжного спорта и горнолыжных курортов в Камчатском крае.

Как рассказал заслуженный тренер России по горнолыжному спорту, старший тренер камчатской сборной Александр Каталагин, на горнолыжной базе "Эдельвейс" не всегда устойчивый снежный покров, поэтому на базе необходима система искусственного снегообразования для качественной и постоянной подготовки камчатских спортсменов. Глава региона поддержал это предложение и отметил, что в ближайшие 2 года систему необходимо установить. Кроме того, на базе есть ветхий подъемник, который не работает уже несколько лет. Строительство нового Владимир Солодов обозначил как первоочередную задачу, поэтому в бюджете края на 2022 год будут заложены средства на эти нужды, тем более что проекты уже готовы.

На встрече обсудили и развитие других горнолыжных баз в регионе. Владимир Солодов отметил, что на горе Морозная необходимо сделать еще одну трассу, более пологую, на которой смогут тренироваться и кататься новички и любители. Такой спуск появится там также в течение ближайших двух лет.

"На горе Красная Сопка необходимо обустроить парковку. Это уникальное место в том смысле, что при спуске можно любоваться видом на бухту. Из-за того, что горнолыжная база находится в районе федеральной трассы, сделать это будет непросто. Но вопрос необходимо решать, чтобы жители и гости краевой столицы могли наслаждаться этим видом и комфортным зимним отдыхом в целом", - сказал Владимир Солодов.

Обсуждался и вопрос создания горнолыжных курортов. Владимир Солодов считает, что их можно создать на базе горы Морозная в Елизове и на горнолыжной базе "Эдельвейс" в краевой столице. По мнению главы региона, они должны стать местом притяжения для всех любителей горных лыж: спортсменов, туристов, семей с детьми.

Напомним, горнолыжный спорт в Камчатском крае в 2010 году признан базовым, он развивается в 4 учреждениях: в КГАУ СШОР «Эдельвейс» (г. Петропавловск-Камчатский), в КГАУ СШОР «Морозная» (г. Елизово), в МБУ СШ № 2 (г.Вилючинск) и в КГБУ СШ «Палана» (городской округ «посёлок Палана»). По данным федерального статистического отчета за 2020 год, численность занимающихся спортсменов составила 1651 человек. Количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 690 человек, из них 2 мастера спорта России международного класса, 11 мастеров спорта России, 8 – кандидатов в мастера спорта, 57 человек имеют первый спортивный разряд, 612 - другие массовые спортивные разряды. В список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по горнолыжному спорту на 2020-2021 год включены 15 спортсменов Камчатского края. Всего работающих тренеров - 34 человека, из них 32 штатных тренера. Звание «Заслуженный тренер России» имеют 3 человека, высшую квалификационную категорию – 2 тренера, первую квалификационную категорию – 1.

В 2020 году спортсменами завоевано 34 медалей, из них 9 медалей - на чемпионате России (2 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые), 8 медалей - на первенстве России (4 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), 17 - на официальных международных соревнованиях.В 2021 году спортсменами завоевано 4 медали, из них 2 медали - на чемпионате России (1 серебряная, 1 бронзовая), 1 медаль - на первенстве России (золотая), 1 - на официальных международных соревнованиях.