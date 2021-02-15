Пенсионерка из Ключей едва не лишилась почти полумиллиона рублей

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого камчатская пенсионерка перевела аферистам 481 тысячу рублей.

Как сообщили в УМВД по Камчатскому краю, на уловки мошенников попалась пенсионерка из п. Ключи. Звонившие ей аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка и под предлогом защиты денежных средств, манипулируя действиями пенсионерки, похитили с ее пенсионного вклада денежные средства в сумме 481 тысячи рублей.

Для убедительности лжесотрудники банка во время разговора с пенсионеркой сослались на одного из руководителей правоохранительных органов Камчатского края, назвав фамилию последнего. Женщина, проверив по интернету, что такой человек в действительности существует, перевела злоумышленникам крупную сумму денег.

По «горячим следам» сотрудники полиции установили, что телефонные звонки поступали обманутой гражданке с абонентских номеров, зарегистрированных на различных операторов мобильной связи Камчатского края, Смоленской области и Москвы. Сами денежные средства были переведены в отделение банка, находящееся в Томске.

Только благодаря своевременному обращению заявительницы, движение денежных средств удалось временно приостановить. В настоящее время принимаются меры по возвращению похищенных средств на счет заявительницы.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование.