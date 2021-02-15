 
В Петропавловске-Камчатском 12:50, 15 Февраля, понедельник
ночью -12°C
днем -5°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 16 Февраля
-17 ... -4°C
ветер 4,4 м/с
Камчатка в порядке

Пенсионерка из Ключей едва не лишилась почти полумиллиона рублей

Пенсионерка из Ключей едва не лишилась почти полумиллиона рублей

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого камчатская пенсионерка перевела аферистам 481 тысячу рублей.

Как сообщили в УМВД по Камчатскому краю, на уловки мошенников попалась пенсионерка из п. Ключи. Звонившие ей аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка и под предлогом защиты денежных средств, манипулируя действиями пенсионерки, похитили с ее пенсионного вклада денежные средства в сумме 481 тысячи рублей.

Для убедительности лжесотрудники банка во время разговора с пенсионеркой сослались на одного из руководителей правоохранительных органов Камчатского края, назвав фамилию последнего. Женщина, проверив по интернету, что такой человек в действительности существует, перевела злоумышленникам крупную сумму денег.

По «горячим следам» сотрудники полиции установили, что телефонные звонки поступали обманутой гражданке с абонентских номеров, зарегистрированных на различных операторов мобильной связи Камчатского края, Смоленской области и Москвы. Сами денежные средства были переведены в отделение банка, находящееся в Томске.

Только благодаря своевременному обращению заявительницы, движение денежных средств удалось временно приостановить. В настоящее время принимаются меры по возвращению похищенных средств на счет заявительницы.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование.

48

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых