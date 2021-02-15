Краевая больница прекратила работу в режиме «ковидного» госпиталя

Терапевтическое отделение Камчатской краевой больницы прекратило прием пациентов с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании 15 февраля в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

«В стационарах находятся 325 человек. Развернуто 640 коек. С сегодняшнего дня мы прекращаем госпитализацию в краевую больницу. Мы планируется закрыть краевую больницу как ковидный госпиталь», - сказал глава камчатского минздрава.

По его словам, в терапевтическом отделении будет проведена заключительная дезинфекция и 24 февраля там приступят к оказанию специализированной и плановой помощи.