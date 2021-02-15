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Сделать оленину доступной для камчатцев ставит задачу правительство региона

Сделать оленину доступной для камчатцев ставит задачу правительство региона

Итоги визита чукотской делегации на Камчатку обсудили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и зампредседателя правительства региона Роман Василевский.

«У нас с Чукоткой есть масса точек соприкосновения. Там достаточно развито оленеводство и оленеводческая отрасль в целом. Сегодня назрел вопрос по обмену поголовьем, для того чтобы улучшить саму породу северного домашнего оленя. Также мы обсудили их практику использования в выпасе ошейников с GPS-маячками. Как показывает их опыт, оленеводу гораздо проще найти заблудившееся стадо», - сказал Роман Василевский.

Обсуждались и вопросы в области ветеринарии, в частности, вопросы подготовки специалистов. На Чукотке есть колледж, который готовит ветеринаров, и, как отметил Роман Василевский, наши специалисты могли бы ездить туда для повышения квалификации, а выпускники получать профессию.

Глава региона отметил важность сотрудничества с соседним регионом и поручил запланировать встречную поездку на Чукотку и обсудить вопросы оленеводства и сельского хозяйства в целом.

«Целевой показатель, который на Чукотке удается достигать, - это итоговая доступность оленины для жителей. Наверно, это та цель, которую нужно ставить перед системой оленеводства. Мы работаем не только для того, чтобы сохранялись традиционные промыслы, но и для того, чтобы результаты этой деятельности были доступны всем жителям края», - подчеркнул глава региона.

Глава региона поручил составить двухстороннее соглашение, где будут прописаны все вопросы взаимодействия Камчатки с Чукоткой по обмену опытом в развитии сельского хозяйства, в тушении лесных пожаров, переобучении специалистов и других областях.

Напомним, на Камчатке с рабочим визитом находится делегация с Чукотки. В состав чукотской делегации вошли заместитель губернатора - руководитель департамента сельского хозяйства ЧАО, главный ветеринар округа, а также руководитель птицефабрики. В ходе рабочей поездки они посетили оленеводческие бригады, птицефабрику, рыбокомбинат, вертикальную ферму и собачьи приюты.

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