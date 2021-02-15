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Около 8600 человек на Камчатке вакцинированы против COVID-19

Около 8600 человек на Камчатке вакцинированы против COVID-19

Вакцину против COVID-19 доставляют в отдалённые районы Камчатки. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания с главой региона сообщил министр здравоохранения Камчатского края Андрей КУЗЬМИН, напомнив, что прививка является самым надежным средством профилактики заболевания.

Владимир СОЛОДОВ подчеркнул, что задача краевых органов власти — обеспечить максимальный доступ жителей к вакцине.

«Мы видим, что количество желающих получить вакцину существенно нарастает, поэтому нам необходимо увязывать графики поставки вакцины с предварительной записью населения. Подчеркну, что вопрос вакцинации, безусловно, носит добровольный характер. Каждый человек сам принимает решение. Есть соответствующие рекомендации в зависимости от возрастных групп. Акцент ставится на вакцинации лиц старше 65 лет. Как показывает практика по вакцинации, эта категория граждан легче переносит саму вакцину, и при этом для неё защита от коронавирусной инфекции имеет особое значение», — сказал глава региона.

Сейчас на территории полуострова развёрнуто 14 пунктов вакцинации в 12-ти лечебных учреждениях, кроме того, работают 6 мобильных пунктов.

«За прошедшую неделю мы доставили вакцину в Палану, Усть-Большерецк, в Мильковский и Тигильский районы, в Ключи. На этой неделе планируем снабдить вакциной больницы в Тиличиках, Пенжинском, Карагинском, Соболевском и Быстринском районах. Вместе с тем поставка вакцины требует дополнительных логистических решений: на прошлой неделе в некоторые районы вакцину доставили самолётом при минус 20 градусах, что является критической отметкой. В пятницу была отправка в Тигиль, поэтому сегодня проанализируем логистику, чтобы доставлять вакцину без рисков», — доложил Андрей Кузьмин.

Он также добавил, что на территории Камчатского края иммунизацию прошли 8 590 человек, было использовано более 12,5 тысячи доз. В воскресенье, 14 февраля, на полуостров прибыло ещё 1700 доз, которые планируется отправить в районы.

Губернатор региона Владимир Солодов подчеркнул, что необходимо поддерживать диалог с Минздравом России, чтобы количество вакцины соответствовало спросу населения.

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41», по телефону горячей линии – 122, по телефонам больниц и поликлиник, в которых развёрнуты пункты иммунизации.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку. Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна, проводится на добровольной основе и является самой надежной мерой профилактики заболевания.

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