Ловцы кречетов предстанут перед судом

Сле6дственный комитет на Камчатке завершил расследование уголовных дел о незаконной добыче, содержании, перевозке и хранении кречетов организованной преступной группой, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

«Завершено расследование двух уголовных дел в отношении жителей г. Елизово, 1970 и 1972 годов рождения, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258.1 УК РФ (совершенные организованной группой незаконная добыча, содержание, перевозка, приобретение и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ и – диких птиц отряда соколообразных – кречетов)», - сообщили в следкоме.

По данным следствия, в период с 1 августа до 20 декабря 2019 обвиняемые, с целью незаконного отлова кречетов и их дальнейшей продажи для получения прибыли создали организованную группу, состоящую из 7 человек.

«Указанная группа на территории Тигильского района и на территории прибрежной зоны бухты Приливная г. Петропавловска-Камчатского незаконно добыла, а также приобрела у иного лица 10 кречетов, которых содержала, хранила и перевозила по территории Камчатского края и в г. Петропавловске-Камчатском, для продажи за пределами Камчатского края, путем транспортировки кречетов в п. Ванино Хабаровского края на борту теплохода «Радик Баширов», - пояснили в СУ СКР.

Сотрудники полиции 20 декабря 2019 на борту теплохода «Радик Баширов» изъяли у злоумышленников 10 особей соколов-кречетов, из которых 8 выпущены в естественную среду обитания, 2 погибли.

Преступными действиями обвиняемых причинен ущерб Российской Федерации на сумму более 20 миллионов рублей.

Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю и УМВД России по Камчатскому краю.

Уголовные дела в отношении организаторов группы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

В отношении остальных участников преступной группы уголовное преследование продолжается.