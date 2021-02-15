Камчатская студентка выиграла президентский грант по поддержке талантливой молодежи

Студентка Камчатского колледжа искусств Дарья Лебедева стала победителем президентского гранта по поддержке талантливой молодежи.

Всего в конкурсе приняли участие почти 2 тысячи студентов с достижениями в разных сферах, в том числе в области искусства. Дарья стала единственным лауреатом гранта в регионе.

Дарья Лебедева, студентка 1 курса отделения народных инструментов Камчатского колледжа искусств, в прошлом году стала лауреатом третьей степени в общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Совет по грантам Президента Российской Федерации выдвинул кандидатуру жительницы Камчатки на участие в президентских грантах. Об этом сообщила заведующая отделением народных инструментов Камчатского колледжа искусств Ольга Спирина.

Дарья Лебедева растёт в творческой семье. Мама девушки является её преподавателем по специальности, и именно она помогала дочери в подготовке к конкурсу. Никаких поблажек ввиду родственных связей для Дарьи во время обучения нет.

«Во время обучения я воспринимаю маму исключительно как преподавателя. Когда шла подготовка к конкурсу, для меня не было никаких поблажек. Победа в конкурсе была для меня и моей семьи приятной неожиданностью», — поделилась впечатлениями Дарья Лебедева.

Грант получают студенты, проявившие выдающиеся способности и показавшие высокие достижения в определенной сфере деятельности, поступившие на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Грант присуждается согласно Указу Президента России «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», который был подписан в декабре 2015 года. Размер гранта - 20 000 рублей, он предоставляется ежемесячно в течение всего срока обучения.