 
В Петропавловске-Камчатском 17:30, 15 Февраля, понедельник
ночью -12°C
днем -5°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 16 Февраля
-17 ... -4°C
ветер 4,4 м/с
Камчатка в порядке

Камчатская студентка выиграла президентский грант по поддержке талантливой молодежи

Камчатская студентка выиграла президентский грант по поддержке талантливой молодежи

Студентка Камчатского колледжа искусств Дарья Лебедева стала победителем президентского гранта по поддержке талантливой молодежи.

Всего в конкурсе приняли участие почти 2 тысячи студентов с достижениями в разных сферах, в том числе в области искусства. Дарья стала единственным лауреатом гранта в регионе.

Дарья Лебедева, студентка 1 курса отделения народных инструментов Камчатского колледжа искусств, в прошлом году стала лауреатом третьей степени в общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Совет по грантам Президента Российской Федерации выдвинул кандидатуру жительницы Камчатки на участие в президентских грантах. Об этом сообщила заведующая отделением народных инструментов Камчатского колледжа искусств Ольга Спирина.

Дарья Лебедева растёт в творческой семье. Мама девушки является её преподавателем по специальности, и именно она помогала дочери в подготовке к конкурсу. Никаких поблажек ввиду родственных связей для Дарьи во время обучения нет.

«Во время обучения я воспринимаю маму исключительно как преподавателя. Когда шла подготовка к конкурсу, для меня не было никаких поблажек. Победа в конкурсе была для меня и моей семьи приятной неожиданностью», — поделилась впечатлениями Дарья Лебедева.

Грант получают студенты, проявившие выдающиеся способности и показавшие высокие достижения в определенной сфере деятельности, поступившие на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Грант присуждается согласно Указу Президента России «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», который был подписан в декабре 2015 года. Размер гранта - 20 000 рублей, он предоставляется ежемесячно в течение всего срока обучения.

64

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых