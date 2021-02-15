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На Камчатке сформируют общественные экспертные советы

На Камчатке сформируют общественные экспертные советы

Организовать общественные экспертные советы в Камчатском крае поручил губернатор региона Владимир Солодов. Этим процессом будет заниматься Общественная палата Камчатского края с 19 февраля.

Право выдвижения кандидатов в члены советов предоставлено общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям. Также жители края, имеющие знания и опыт, могут заявляться в составы советов в порядке самовыдвижения.

«Общественные экспертные советы дают возможность общественным организациям и другим объединениям граждан через своих представителей вести диалог с властью, выражать интересы широких слоев населения и профессиональных сообществ в разных отраслях экономики и социального развития региона», – отметил Владимир Солодов.

Будет организована деятельность 20 отраслевых советов по таким направлениям, как образование, туризм, культура, дорожное строительство, экология, предпринимательство и другие.

«В составы новых советов войдут профессионалы в тех или иных видах деятельности – эксперты, чья позиция и чье мнение в том направлении, в котором работает общественный экспертный совет, поможет органам власти увидеть проблематику со стороны. Задача новых советов – не контроль, а помощь со стороны профессионалов, чья независимая позиция может расходиться с мнением власти, но это и поможет нам расширить угол зрения на те проблемы, которыми мы занимаемся», – подчеркнул вице-губернатор Павел Ясевич.

Советы формируются как экспертно-аналитические, консультативно-совещательные органы и будут заниматься актуальными вопросами развития Камчатского края, содействием учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, перечне документов и контактные телефоны для консультаций будет размещена на официальном сайте правительства Камчатского края и Общественной палаты Камчатского края.

Напомним, ранее Владимир Солодов поддержал предложение первого вице-губернатора Камчатского края Сергея Нехаева о необходимости преобразования общественных советов и поручил региональному агентству по внутренней политике провести анализ и по итогам работы внести предложения по перестройке данной работы.

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