«Ученик года Камчатки»: победителей и лауреатов конкурса наградят денежными призами

Краевой конкурс «Ученик года» пройдет на Камчатке в восьмой раз, сообщили в министерстве образования Камчатского края.

В конкурсе принимают участие ученики 9-х, 10-х и 11-х классов камчатских школ. В этом году за право стать лучшим учеником будут бороться 15 старшеклассников из 10 муниципальных образований края: 4 школьника из Петропавловска-Камчатского, 2 из Елизова и по одному из Вилючинска, Паланы, Усть-Камчатского, Быстринского, Олюторского, Соболевского, Мильковского, Пенжинского, Тигильского районов.

«Это талантливые ребята, участники различных конкурсов и олимпиад, активисты общественных движений, имеющие опыт работы в школьных объединениях и проявившие свои лидерские качества. Участие в конкурсах дает школьникам возможность проверить свою компетентность и конкурентоспособность, приобрести бесценный опыт публичных выступлений, способствует выявлению интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их самореализации», - рассказала заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

Участникам конкурса предстоит представить портфолио участника, творческую презентацию «Оставь свой след…», провести мастер-класс «Формула моего успеха», принять участие в краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная», выполнить домашнее задание «Лэпбук «Музеи моего края» и поучаствовать в конкурсном задании «Открытая дискуссия». Тему дискуссии ребята узнают в день проведения этапа.

Победитель и лауреаты краевого конкурса «Ученик года Камчатки» будут награждены денежными призами. Также победитель с группой поддержки отправится в Ульяновск для участия в финале Всероссийского конкурса «Ученик года».

Ввиду ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году проведение конкурса запланировано в дистанционном формате.

Конкурс проводится министерством образования Камчатского края совместно с Центром образования «Эврика» в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, выявления и поддержки интеллектуально и творчески одаренных, социально активных школьников Камчатского края.