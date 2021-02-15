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Камчатка в порядке

Сельчанин на Камчатке отправится на обязательные работы за пьяное вождение

Сельчанин на Камчатке отправится на обязательные работы за пьяное вождение

30-летнего жителя п. Оссора суд отправил на обязательные работы за неоднократное управление мотоциклом в состоянии опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, по ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

«В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года подсудимый привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав для себя должных выводов, через две недели он вновь сел за руль мотоцикла в состоянии опьянения. Действия нарушителя пресечены сотрудником районного ГИБДД», - сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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