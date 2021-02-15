Главный приз «Берингии-2021» - 3 миллиона рублей

Оргкомитет зимнего фестиваля «Берингия-2021» утвердил призовой фонд главной камчатской гонки зимы.

Победитель в зимнем марафоне по маршруту Эссо - Оссора получит главный приз в три миллиона рублей. За второе место предусмотрено вознаграждение в размере два миллиона рублей. Участник гонки, занявший третье место, получит один миллион рублей.

В рамках гонки пройдут соревнования среди спортсменов-каюров, которые будут выступать на традиционных деревянных нартах и таким образом будут демонстрировать верность обычаям и традициям коренных народов Севера. Впервые Положением о гонке, разработанным специальной рабочей группой оргкомитета в 2021 году, предусмотрено несколько премий в рамках номинации «За верность традициям Севера».

Сумма вознаграждения для номинантов-победителей, показавших наименьшее время прохождения трассы гонки на традиционной нарте, распределяется следующим образом: за первое место предусмотрена премия в один миллион рублей, за второе место - семьсот тысяч рублей, а каюр, занявший третье место в этом соревновании, получит пятьсот тысяч рублей.

Премия памяти Алексея Колегова для каюра - ветерана камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021», наибольшее количество раз (по годам) участвовавшего в номинации «За верность традициям Севера», составит сто пятьдесят тысяч рублей.Данная премия вручается в честь памяти знаменитого каюра Корякского округа Колегова Алексея Спиридоновича, неоднократного участника гонки на собачьих упряжках «Берингия», ставшего победителем «Берингии - 2006» в возрасте 70 лет.

Премия «За национальный колорит» каюру, прошедшему гонку в национальной одежде народов Севера, составит сто пятьдесят тысяч рублей.

Кроме того, каждый спортсмен-каюр, вышедший на гонку в традиционной одежде и прошедший её на деревянных нартах, получит грант в размере ста пятидесяти тысяч рублей на развитие и сохранение традиций ездового собаководства в своем селе в рамках премии «За сохранение и поддержание традиций коренных народов Севера».

В ходе заседания оргкомитета были утверждены и размеры призового фонда победителей и участников детской гонки «Дюлин» и гонки - пролога в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2021».

Участники в трех возрастных категориях детской гонки «Дюлин» (7-10 лет, 12- 14 лет, 12 - 17 лет) получат за первое место тридцать тысяч рублей, за второе место - двадцать тысяч рублей, за третье место - десять тысяч рублей. Спортсмены, занявшие четвертое и пятое места, получат по пять тысяч рублей. Также предусмотрены специальные призы для юных спортсменов, прошедших гонку на традиционной деревянной нарте: два малахая и деревянная нарта.

В гонке-прологе спортсмены и участники в каждом зачете («Берингийский» и «Абсолютный») за первое место получат сто тысяч рублей, за второе место предусмотрено пятьдесят тысяч рублей, за третье - тридцать тысяч рублей. Участники, занявшие четвертое место и пятое место, получат двадцать пять и десять тысяч рублей соответственно.

Утверждены и размеры гонораров участников конкурса «Народный ведущий» за ведение культурно-развлекательных мероприятий зимнего фестиваля «Берингия-2021».

За ведение мероприятий установлен единый размер оплаты: за одно мероприятие продолжительностью 6-8 часов и при условии написания сценария мероприятия ведущие получат 100 тысяч рублей.

Отдельно оргкомитетом «Берингии-2021» принято решение по оплате всем участникам соревнований и ведущим культурно-развлекательных мероприятий транспортных расходов, расходов на проживание и питание. Всем участникам детской гонки «Дюлин» приобретена спортивная экипировка.

Призовой фонд зимнего фестиваля «Берингия-2021» сформирован благодаря спонсорской помощи и составил чуть более десяти миллионов рублей.

В этом году «Берингия» будет проходить в формате зимнего фестиваля, в состав которого войдут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», основная гонка по маршруту Эссо-Оссора, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все мероприятия пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.