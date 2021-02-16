Ирина Яровая: Нужно открыть дорогу выздоровления каждому онкобольному ребенку

Ирина Яровая навестила маленьких пациентов федерального онкоцентра им.Димы Рогачева, в том числе двух детей с Камчатки. Депутат готовит изменения в законодательство по совершенствованию помощи онкобольным детям.

«Очень важно создать несколько опорных центров детской онкологии и гематологии, которые соединят всю страну лучиками счастья, чтобы дорога выздоровления была открыта для каждого ребёнка из любого региона России, чтобы каждый шаг на пути лечения был понятен. Это наши общие предложения с ведущими врачами-онкологами, мы абсолютные союзники в вопросах спасения детей», - сказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая в ходе посещения Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева 15 февраля, в Международный день помощи детям, больным раком.

В Центре Ирина Яровая ознакомилась с передовыми технологиями лечения детской онкологии, беспрецедентным вариантом создания восстановительной, образовательной и развивающей среды, обсудила вопросы оказания помощи онкобольным детям в регионах, встретилась с врачами центра и посетила камчатских детей, которые в настоящее время наблюдаются в Центре.

«В ручном режиме решая вопросы помощи камчатским детям, нахожусь в постоянном контакте с лечащими врачами и руководством Центра. С конца прошлой недели на лечении в Центре Рогачеванаходятся мальчик и девочка с Камчатки. Общение с ними и их родителями показало, что маленькие пациенты полны оптимизма, находятся под постоянным вниманием врачей и получают максимум необходимого лечения. Центр Димы Рогачева, созданный Президентом, безусловно, ведущее экспертное учреждение. В вопросах борьбы с детской онкологией Россия задает мировые стандарты помощи. Огромная благодарность и низкий поклон врачам», - сказала вице-спикер ГД.

Ирина Яровая добавила, что во многих регионах, как и на Камчатке, нет детских онкоцентров и узкопрофильный специалистов. «Задача, которая стоит сегодня, чтобы независимо от того, в каком регионе, даже в самом отдаленном посёлке, в любой семье, любого возраста, мальчик или девочка, при первых признаках возникновения заболевания система начинала работать как часы. Чтобы была маршрутизация, точно подтверждённый диагноз и чтобы семья не оказывалась в сложной ситуации», - сказала она.

Зампред ГД также сообщила, что ею в настоящее время проводится анализ ситуации с лечением детской онкологии во всех регионах. Данные этого анализа будут представлены на Совете Законодателей в марте 2021 года.

Кроме того, по итогам проведённого Ириной Яровой 5 февраля Экспертного совета с ведущими врачами-онкологами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга, сформирован ряд предложений по совершенствованию оказания детской онкопомощи в регионах. А именно: врачами поддержано предложение вице-спикера ГД включить в Нацпроект «Здравоохранение» и Федеральные программы отдельный раздел «Детская онкология», а также - создать опорные центры детской онкологии/гематологии на базе федеральных и региональных центров. Данные предложения будут направлены в Правительство РФ.

«Врачами актуализированы вопросы, которые требуют и законодательного решения. Поэтому мы во взаимодействии с ведущими онкологами, профильным министерством и профильным комитетом ГД подготовим законодательные предложения», - добавила вице-спикер ГД.

Напомним, в 2019 году к Ирине Яровой обратились мамы онкобольных детей с Камчатки. Чтобы разобраться в реальной ситуации, вице-спикер ГД посетила больницу в крае, гдевстретилась с родителями и врачами детей. После этого Ирина Яровая организовала аудит качества онкопомощи детям в Камчатском крае через Министерство здравоохранения РФ и с участием Центра им. Димы Рогачева. Результатом этого стало изменение системы работы с детьми по выявленным диагнозам, приняты нормативные акты в регионе, в частности, выработана маршрутиризация для маленьких камчатских пациентов. Однако по-прежнему Ирина Яровая в ручном режиме решает проблему каждого онкобольного ребенка в Камчатском крае. Ситуация на Камчатке показала, что на уровне регионов отсутствует единых механизм помощи детям в таких ситуациях. То есть каждая семья, столкнувшись с такой ситуацией, вынуждена самостоятельно искать пути лечения.

Поэтому Ирина Яровая инициировала включение в повестку Совета законодателей вопрос онкопомощи детям в регионах и начала отработку в рамках Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития совместно с ведущими врачами-онкологами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга.