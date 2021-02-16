 
В Петропавловске-Камчатском 13:24, 16 Февраля, вторник
ночью -16°C
днем -4°C
ветер 5,3 м/с
Завтра 17 Февраля
-8 ... 0°C
ветер 8,9 м/с
Камчатка в порядке

Треть жителей Дальнего Востока в рабочее время отвлекаются на чтение новостей

Треть жителей Дальнего Востока в рабочее время отвлекаются на чтение новостей

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди соискателей из Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, сколько времени они тратят на выполнение своих задач в течение рабочего дня, и на что могут отвлекаться.

Самым популярным отвлекающим фактором оказалось неформальное общение с коллегами, большая часть работающих соискателей региона (35%) признались, что могут отвлечься именно на это занятие. В целом по стране показатель еще выше – 39%. Выше всего доля таких респондентов заняты в научно-образовательной и банковской сферах (50% и 48% соответственно), сообщает пресс-служба hh.ru.

Ещё 33% жителей Дальнего Востока читают новости в течение рабочего дня: больше всего эта доля среди представителей юридической сферы (57%). Просматривают социальные сети 23% опрошенных, чаще остальных на социальные сети отвлекаются респонденты профессиональной сферы «Искусство, масс-медиа».

21% участников опроса из Дальневосточного ФО заявили, что ни на что не отвлекаются в течение рабочего дня. В целом по стране так ответили 22% опрошенных: выше всего доля таких респондентов в банковской сфере (37%), а также в сфере медицины и фармацевтики (30%).

«Интересно, что среди тех, кто тратит на работу 91-100% времени, доля женщин большем, чем среди мужчин. Также, чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени, чем более возрастные сотрудники», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

В целом за прошедший год стали работать больше 58% работающих соискателей, принявших участие в опросе. 18% стали работать меньше, а для 19% ничего не поменялось в этом плане. Выше всего доля тех, кто утверждает, что стал работать больше — среди представителей сферы добычи сырья (73%) и HR-сферы (72%). 41% работников туристической сферы, напротив, стали за этот год работать меньше.

58

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых