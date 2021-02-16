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Оформление земельных участков под объекты благоустройства в муниципалитетах Камчатки идет полным ходом

Оформление земельных участков под объекты благоустройства в муниципалитетах Камчатки идет полным ходом

Совещание с главами муниципалитетов по реализации проекта по благоустройству объектов в муниципальных образованиях края провел министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

Для контроля хода работ совещание со всеми главами муниципалитетов проходят регулярно – не реже двух раз в месяц.

«В 2021 году на территории Камчатского края мы должны построить 75 объектов благоустройства - 8 разных типов. Жители каждого муниципалитета выбрали тот объект, которого не хватает в их населенном пункте. Наше министерство контролирует ход реализации проектов. Сейчас муниципалитеты активно занимаются оформлением земельных участков. Наша основная задача – чтобы сбоев по объектам в этом году не было», - сказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что средства в краевом бюджете на строительство объектов предусмотрены в полном объеме. Организационные работы начались заранее. Строительство начнётся с началом строительного сезона, весной, чтобы к осени все объекты, за которые голосовали жители муниципалитетов, были построены.

Напомним, с 11 по 13 сентября 2020 года во время выборной кампании жители всех районов, сел и поселков Камчатки выбирали объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2021 году. Всего жители выбрали 75 объектов благоустройства, по одному в каждом муниципальном образовании. Среди выбранных объектов - остановочный павильон, детская площадка, площадка для сбора мусора, футбольное поле, хоккейная коробка и другие объекты благоустройства. Для крупных муниципальных образований было сделано исключение, и они получат несколько новых территорий.

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