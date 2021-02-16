Более двух тысяч учителей Камчатки получат выплаты за классное руководство

В 2021 году в Камчатском крае продолжатся выплаты ежемесячного денежного вознаграждения из федерального бюджета за классное руководство педагогам.

Федеральная выплата составляет 5 000 рублей. С учетом региональных льгот и надбавок за вычетом подоходного налога камчатские педагоги получают от 10 400 до 13 050 рублей в зависимости от района проживания, сообщила начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов министерства образования Камчатского края Наталья Николенко.

«В текущем году на предоставление денежного вознаграждения Камчатскому краю из федерального бюджета выделено более 380 миллионов рублей. В 2021 году планируется обеспечить выплату вознаграждения 2 032 классным руководителям», — пояснила Наталья Николенко.

С 2008 года камчатские педагоги получают доплату за классное руководство из краевого бюджета в размере более 2 000 рублей. Также классным руководителям предоставляется стимулирующая доплата из средств фонда оплаты труда учреждения в размере от 5% до 20% либо в фиксированной сумме. С учетом федеральной прибавки, начиная с 1 сентября 2020 года, ежемесячно классный руководитель на Камчатке получает вознаграждение в сумме более 12 000 рублей.

«Министерством проводится ежемесячный мониторинг полноты и своевременности выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя из федерального бюджета, которые должны быть перечислены классным руководителям не позднее последнего числа текущего месяца, независимо от срока выплаты заработной платы», — добавила начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов регионального министерства образования.

Добавим, в министерстве образования работает «Горячая линия» по вопросам выплат за классное руководство. Классные руководители образовательных организаций Камчатского края могут получить консультации по телефону 8 (4152) 42-01-73