 
В Петропавловске-Камчатском 21:01, 16 Февраля, вторник
ночью -16°C
днем -4°C
ветер 5,3 м/с
Завтра 17 Февраля
-8 ... 0°C
ветер 8,9 м/с
Камчатка в порядке

Вакцина от COVID-19 на Камчатку поступает бесперебойно

Вакцина от COVID-19 на Камчатку поступает бесперебойно

На полуострове продолжается массовая иммунизация населения от новой коронавирусной инфекции в качестве самой надежной меры профилактики заболевания. За 15 февраля были привиты более 700 жителей Камчатки.

«За минувшие сутки 717 человек поставили прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Всего же с начала иммунизации первый компонент вакцины получили 8772 человека, а вакцину второго компонента – 2307 человек», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

В минувшие выходные вакцина была доставлена в три лечебных учреждения Тигильского и Усть-Камчатского районов. Вторая партия вакцины отправлена сегодня в Мильковский и Быстринский районы – 300 доз для больницы в Мильково и 150 для больницы в Эссо. Также сегодня отправлена вакцина в Соболевскую районную больницу. В ближайшее время планируется доставка вакцины в Пенжинский и Карагинский районы.

Правительством Камчатского края обеспечена бесперебойная поставка вакцины на полуостров. Так, в воскресенье, 14 февраля, были доставлены ещё 1700 доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41», по телефону горячей линии – 122, по телефонам больниц и поликлиник, в которых развёрнуты пункты иммунизации.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку. Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна, проводится на добровольной основе и является самой надежной мерой профилактики заболевания.

56

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых