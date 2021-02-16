Вакцина от COVID-19 на Камчатку поступает бесперебойно

На полуострове продолжается массовая иммунизация населения от новой коронавирусной инфекции в качестве самой надежной меры профилактики заболевания. За 15 февраля были привиты более 700 жителей Камчатки.

«За минувшие сутки 717 человек поставили прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Всего же с начала иммунизации первый компонент вакцины получили 8772 человека, а вакцину второго компонента – 2307 человек», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

В минувшие выходные вакцина была доставлена в три лечебных учреждения Тигильского и Усть-Камчатского районов. Вторая партия вакцины отправлена сегодня в Мильковский и Быстринский районы – 300 доз для больницы в Мильково и 150 для больницы в Эссо. Также сегодня отправлена вакцина в Соболевскую районную больницу. В ближайшее время планируется доставка вакцины в Пенжинский и Карагинский районы.

Правительством Камчатского края обеспечена бесперебойная поставка вакцины на полуостров. Так, в воскресенье, 14 февраля, были доставлены ещё 1700 доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41», по телефону горячей линии – 122, по телефонам больниц и поликлиник, в которых развёрнуты пункты иммунизации.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку. Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна, проводится на добровольной основе и является самой надежной мерой профилактики заболевания.