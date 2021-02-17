Прокуратура помогла инвалиду получить положенные выплаты

Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела проверку по обращению жителя краевой столицы - получателя мер социальной поддержки по инвалидности о несогласии с действиями КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий».

«Проверка показала, что учреждение с 2018 года рассчитывало заявителю компенсацию фактических расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт по месту его жительства в размере 30%, а не положенных федеральным законодательством 50%», - сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании решения КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» незаконным и взыскании с Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края в пользу заявителя недополученной части выплат.

Петропавловск-Камчатский городской суд иск удовлетворил.

Решение суда в силу не вступило.

Фактическое исполнение поставлено на контроль прокуратуры.