Поиграть в каюра и «полетать» на вертолете приглашают на биатлонный комплекс им. Фатьянова

Выставочное пространство «Музея Берингии» будет работать на биатлонном комплексе с 21 по 23 февраля.

Основными объектами там станут интерактивная игра «Почувствуй себя каюром», которая в прошлом году пользовалась огромным успехом, а также площадка «Вертолётные экскурсии». Вторая площадка будет познавательной: на ней создается иллюзия полета над природными достопримечательностями Камчатки. Гости смогут выбрать один из четырех «маршрутов». Картинка будет видна из иллюминатора, а в наушниках будет звучать аудиогид.Встречать гостей будет фотозона с макетом упряжки и вулкана. Подготовлена экспозиция об истории «Берингии» и фотовыставка. Кроме того, будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров.

Выставочное пространство «Музея Берингии», как и в прошлом году, будет организовано в здании, расположенном у трибун биатлонного комплекса.

Посетить экспозицию можно с 12:00 до 18:00 в дни проведения соревнований «Дюлин» и гонки-пролога. 23 февраля музей будет работать с 11 до 15 часов.

В этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в состав которого входят детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером»,деловой форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все мероприятия пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.