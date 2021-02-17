В камчатском минздраве объяснили рост показателей смертности от COVID-19 в регионе

Роста смертности от COVID-19 на Камчатке не зарегистрировано. Данные, опубликованные на сайте «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ», не являются оперативной сводкой о ежедневной смертности, пояснили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Они свидетельствуют о дате внесения в общероссийскую базу данных экспертиз и заключений, подтверждающих смерть пациентов от COVID-19.

«Патологоанатомическая экспертиза — небыстрый процесс. Это та область медицины, в которой в приоритете не скорость, а достоверность и точность результата. Исследования должны быть подтверждены результатами вирусологических, микробиологических, а также гистологических экспертиз. После того, как патологоанатом изготавливает и подписывает заключение о смерти пациента, оно направляется в то лечебное учреждение, в котором умер пациент. Там создаётся врачебная комиссия, которая рассматривает и детально разбирает летальный случай и принимает окончательное решение о том, стала ли причиной смерти новая коронавирусная инфекция или это были другие заболевания», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

Длительность проведения патологоанатомических исследований зависит от степени тяжести заболевания и сопутствующих проблем со здоровьем у пациента. В среднем одно исследование может проводиться от двух недель до двух месяцев, в отдельных случаях – до трёх месяцев.

Напомним, ранее на сайте «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» была опубликована статистика смертности от новой коронавирусной инфекции. Согласно данным портала в Камчатском крае, к примеру, за 16 февраля зафиксированы 5 смертей от COVID-19, а с начала месяца – 31. В Минздраве Камчатского края напоминают, что эти данные свидетельствуют только о дате внесения в общероссийскую базу данных экспертиз и заключений, подтверждающих смерть пациентов от COVID-19.