День российских студенческих отрядов отметили на Камчатке

Движение студенческих отрядов в регионе было возрождено в 2014 году. За это время было трудоустроено свыше 1200 бойцов.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню российских студенческих отрядов, прошло накануне во Дворце молодёжи в Петропавловске-Камчатском. В нём приняли участие руководители камчатского регионального отделения МООО «РСО», бойцы студотрядов и все те, кто внёс весомый вклад в развитие этого движения.

Со словами поздравления к бойцам обратился вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.

«История российских студенческих отрядов имеет много славных страниц. Они появились в 1959 году в Советском Союзе, когда страна переживала непростой период: 14 лет минуло с момента окончания Великой Отечественной войны, восстанавливалась экономика и страна нуждалась в рабочих руках. В 1959 году чуть более трёх сотен студентов МГУ имени Ломоносова направились в Казахстан поднимать целину. Именно с них началась длинная история студенческих отрядов. В Советском Союзе, наверное, ни одна крупная стройка не прошла мимо этого движения. Многие предприятия и стройки на Дальнем Востоке были выполнены силами советских студентов, — сказал Павел Ясевич. — Очень правильно, что в 2000-х годах движение студенческих отрядов возродилось. Уверен, что все, кто находится в этом зале, являются славными продолжателями традиций советских студенческих отрядов. С праздником!».

В ходе мероприятия благодарностями были отмечены бойцы регионального отделения российских студенческих отрядов, а также предприятия, внёсшие значительный вклад в развитие этого движения.

«Российские Студенческие Отряды» — это крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей. Студенческие отряды Камчатского края за прошедший год активно проявили себя, принимая участие в общественной и трудовой жизни края.

«Камчатское региональное отделение развивается из года в год, количество бойцов растёт, что подтверждает практически полный зал. На Камчатке штабы Российских студенческих отрядов созданы почти во всех образовательных учреждениях высшего и среднего звена. Ребята трудятся в различных отраслях: в рыбном хозяйстве, по дорожно-строительному, медицинскому направлениям. Знаковым событием в прошлом году для нас и для Дальнего Востока в целом стала межрегиональная путина. Надеюсь, что в данном направлении мы будем работать ежегодно, работодатели в этом также заинтересованы. Ежегодно потребность предприятий в работе бойцов студенческих отрядов увеличивается, и это хороший показатель для нас. Ребята составляют достаточно большую конкуренцию на рынке труда», — рассказал председатель КРО МООО «РСО» Дмитрий Шунькин.

Так, более 200 студентов из разных регионов России были трудоустроены на Камчатке на период путины благодаря движению РСО в минувшем году. Ребята занимались как автоматизированной, так и ручной переработкой и были задействованы на всех этапах производства, начиная с разгрузки машин с рыбой и заканчивая упаковкой икры. Для работы на стройплощадке Корякской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского было трудоустроено девять студентов Паланского колледжа. Ребята трудились в свободное от учёбы время.

Кроме того, в 2020 году региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» вошло в тройку лучших на Дальнем Востоке по целому ряду направлений.