Специалистов digital-сферы Камчатки приглашают посостязаться в конкурсе

Стартовал всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Победители смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Регистрация на конкурс была открыта в конце января. Только за неделю заявки поступили из 79 регионов России.

Министр цифрового развития Николай Киселев отметил, что вместе с трендом на цифровизацию возрастает и потребность в квалифицированных кадрах. Камчатка не является исключением.

«Подобные конкурсы дают шанс людям, проживающим на отделенных территориях, таких как Камчатка, показать себя. В нашем регионе много достойных, способных молодых специалистов, желающих развивать свои навыки в digital-сфере. Принять участие в конкурсе могут блогеры, контент-менеджеры, аналитики и другие специалисты, связанные со сферой интернет-коммуникаций», – отметил Николай Киселев.

Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере.