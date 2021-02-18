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Камчатка в порядке

Потрудились на благо общества за неуплату штрафов и алиментов

Потрудились на благо общества за неуплату штрафов и алиментов

За 2020 год 701 жителю Камчатского края и Чукотского автономного округа за административное правонарушение судьями назначено наказание в виде обязательных работ.32 % или 439 нарушителей отработали необходимое количество часов, остальным же только предстоит потрудиться на благо государства за совершенные ими правонарушения, сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Обязательные работы заключаются в выполнении нарушителем бесплатных общественно полезных работ в свободное от основной занятости время. Подобный вид наказания предусмотрен за такие нарушения, как неуплата штрафа в установленный срок. С 2016 года в связи с введением административной ответственности за неуплату алиментов к такому наказанию стали привлекать и неплательщиков алиментов.

В случае уклонения должника от отбывания обязательных работ или невыхода на работу в установленный срок, он может быть привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой уклонившемуся гражданину грозит до 15 суток административного ареста либо штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей.

В течение 2020 года 52 должника были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.20.25 КоАПРФ. Судьями края и округа им было назначено наказание в виде административного ареста.

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