На Камчатке избрали руководство Совета ассоциации муниципальных образований края

По результатам общего собрания глав муниципалитетов председателем Совета избрали Сергея Тюлькина, главу Елизовского района. Заместителе председателя Совета стал Константин Брызгин, глава Петропавловск-Камчатского городского округа. На своем посту они будут работать ближайшие 4 года.

Совет муниципальных образований Камчатского края занимается содействием становлению и развитию местного самоуправления в регионе в интересах проживающего на его территории населения, представлением и защитой общих интересов муниципальных образований, координацией взаимодействия муниципальных образований региона с органами государственной власти, с единым общероссийским объединением муниципальных образований, международными организациями межмуниципального сотрудничества, помощью в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения, проживающего на территории муниципальных образований в Камчатском крае.