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На Камчатке избрали руководство Совета ассоциации муниципальных образований края

На Камчатке избрали руководство Совета ассоциации муниципальных образований края

По результатам общего собрания глав муниципалитетов председателем Совета избрали Сергея Тюлькина, главу Елизовского района. Заместителе председателя Совета стал Константин Брызгин, глава Петропавловск-Камчатского городского округа. На своем посту они будут работать ближайшие 4 года.

Совет муниципальных образований Камчатского края занимается содействием становлению и развитию местного самоуправления в регионе в интересах проживающего на его территории населения, представлением и защитой общих интересов муниципальных образований, координацией взаимодействия муниципальных образований региона с органами государственной власти, с единым общероссийским объединением муниципальных образований, международными организациями межмуниципального сотрудничества, помощью в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения, проживающего на территории муниципальных образований в Камчатском крае.

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