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Камчатский край продолжает переход на «цифру»

Камчатский край продолжает переход на «цифру»

Правительство РФ опубликовало рейтинг цифровой зрелости субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по итогам 2020 года.

Результаты будут доведены до сведения глав регионов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

«Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами, и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Регионы оценивались по следующим критериям: инфраструктура, включающая, в том числе оснащённость медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ); предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Стоит отметить, что Камчатка активно переходит на «цифру». В настоящий момент посредством интернет-портала «Госуслуги41» можно записаться на прием врачу, в том числе детскому, выбрать удобное время для посещения узкого специалиста или записаться на вакцинацию.

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