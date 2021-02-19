Коммерсант обманул госпредприятие на 9 млн рублей

Учредитель ООО «КамТехноСтрой» подозревается в получении оплаты за невыполненный ремонт в детском лагере им. Гагарина, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «КамТехноСтрой», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, выполняющий управленческие функции в ООО «КамТехноСтрой», в ноябре 2017 года при выполнении работ по строительству и реконструкции помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина, производимых для государственных нужд Камчатского края, незаконно получил от ГУП «Камчатстройэнергосервис» денежные средства в сумме более 9 миллионов рублей. Предприниматель предъявил заказчику к оплате акты приёмки выполненных работ, которые фактически не были произведены.

Действиями обвиняемого причинён материальный ущерб ГУП «Камчатстройэнергосервис» в сумме более 9 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.