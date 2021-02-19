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Популярные тревел-блогеры снимут фильм о Камчатке

Популярные тревел-блогеры снимут фильм о Камчатке

Звездные блогеры и самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетят Камчатский край и снимут о нём фильм.

Визит инфлюенсеров стал главным призом за победу в конкурсе среди российских регионов на право участия в финальном мероприятии «ТопБЛОГ» – блог-туре.

«Регионы-победители были выбраны в трёх категориях. Камчатка стала лучшей в номинации "Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч", – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта «ТопБЛОГ», финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" и профильные эксперты. Совет анализировал заявки от регионов, оценивал предлагаемые туристические маршруты и в целом концепции путешествий».

«Наш регион стал одним из победителей по итогам народного голосования в рамках проекта "ТопБЛОГ". Мы ждём на камчатской земле наставников и участников проекта – известных тревел-блогеров. Они проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей полуострова. Гости также посетят Мутновский вулкан, бухту Русская, Курилы и другие достопримечательности, чтобы рассказать о них в своих социальных сетях. По итогам визита выйдет фильм о Камчатке и её туристических возможностях. Это в том числе позволит повысить туристическую привлекательность края», — рассказала министр туризма Камчатского края Наталия Максименко.

Помимо Камчатки, в число абсолютных победителей вошли еще четыре региона. Челябинская область стала самой сильной в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 миллиона и выше», Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тысяч до 1 миллиона. Магаданская область, как и Камчатский край, выиграла в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч».

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