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Камчатский край направит дополнительные средства на медицину в Год здоровья

Камчатский край направит дополнительные средства на медицину в Год здоровья

Сфера здравоохранения на Камчатке станет приоритетной в 2021 году, который губернатор объявил Годом здоровья.

Как сообщил Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка: главное за неделю», намечены три основных направления в реализации средств в этом направлении: строительство краевой больницы, елизовской больницы и модернизация первичного звена здравоохранения.

Так, в ходе сессии 25 февраля на краевые инвестиционные мероприятия будет выделено 655 миллионов рублей. Их них 360 миллионов рублей пойдут в качестве софинансирования к федеральным средствам на строительство краевой больницы.

Также дополнительно к федеральным средствам будут предусмотрены 22,7 миллионов из краевого бюджета на реализацию ряда мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства пойдут на ремонт и подготовку к установке тяжелого медицинского оборудования врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Само оборудование – большая партия рентгенустановок, флюорографов, мамографов и т.д. - такжебудет приобретено врамках программы модернизации.

«По всей территории края десятки объектов вошли в эту программу, и нам важно уже в этом году стартовать с ней. Именно эти средства будут отображены в поправках, которые депутаты рассмотрят 25 февраля и, уверен, поддержат выделение средств на это очень востребованное нашими жителями направление», — отметил глава региона.

Кроме того, 17,3 миллиона рублей будут предусмотрены на приобретение в детскую краевую больницу оборудования для скринингового обследования беременных женщин и новорожденных на предмет выявления наследственных заболеваний.

Владимир Солодов подчеркнул, что главная задача этого года – начать строительство необходимых региону больниц.

«Мы должны дать старт строительству краевой и елизовской больниц. К сожалению, многие годы последнему объекту уделялось недостаточно внимания. В этом году с проектной документацией мы должны разобраться. Надеемся, за год-полтора мы сможем ввести в эксплуатацию качественное и современное здание больницы. Принципиальная поддержка по этому вопросу со стороны Минздрава России и лично его главы Михаила Мурашко имеется», — отметил Владимир Солодов.

Напомним, Владимир Солодов с первых дней работы на Камчатке обозначил своей ключевой задачей добиться финансирования на самый главный камчатский долгострой — краевую больницу. Строительство и запуск краевой больницы решат не только целый комплекс проблем, но и выведут региональное здравоохранение на качественно новый уровень оказания медицинских услуг.

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