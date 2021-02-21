ТЕЛЕМОСТ СВЯЖЕТ ЭССО И ЕЛИЗОВО

27 февраля губернатор края даст старт сразу двух гонок зимнего фестиваля «Берингия-2021»

В этом году «Берингия» проводится в формате фестиваля, в рамках которого запланировано сразу несколько гонок и значимых мероприятий. Сценарий главного зимнего события полон сюрпризов и новинок. Одним из нововведений станет телемост, он свяжет две гонки – «Елизовский спринт» и «Кубок Берингийского Единства», которые будут проходить 27 февраля.

«Елизовский спринт» в этом году отмечает юбилей — гонка промчится по своему уникальному маршруту уже в 10-й раз.

- Упряжки стартуют на территории комплекса «Долина Уюта», пройдут по лесному участку, затем прямо по улицам Елизова и вернутся обратно. Аналогов данной гонки нет нигде в России, - рассказал глава Елизовского района Сергей Тюлькин. — В этом году юбилейная программа у нас очень насыщенная. Кроме заездов на собачьих упряжках, в спортивную часть праздника войдут соревнования по скиджорингу, охотничьему биатлону, кроссу на снегоходах и снежных мотоциклах, национальной борьбе и мн.др. Такой же интересной будет и творческая часть праздника, у нас будут выступать как местные ансамбли, так и приглашенные известные исполнители. Так же в этом году нас ждет телемост, который соединит 2 крупнейших мероприятия — начало гонки в Эссо и открытие нашего «Елизовского спринта». Таким образом, губернатор откроет сразу 2 площадки. Это будет значимое событие!