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БЕЗ ЗВЁЗД НЕ ОСТАНЕМСЯ

БЕЗ ЗВЁЗД НЕ ОСТАНЕМСЯ

На зимнем камчатском фестивале выступят: группа «Город 312», певица Слава и экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Как мы уже сообщали, объем краевых средств, направленных на организацию и проведение «Берингии», в этом году сокращен вдвое. Однако, благодаря рачительному подходу оргкомитета и привлечению спонсорской помощи, это секвестирование практически не отразилось на программе праздника. Наоборот, в этом году ее удалось сделать более и насыщенной.

Не оставили организаторы гостей «Берингии» и без выступлений приезжих звезд. В этом году популярные исполнители будут выступать на разных площадках зимнего фестиваля.

Анастасия Слоневская, более известная как певица Слава, споет на юбилейном «Елизовском спринте», который состоится 27 февраля. В этот же день группа «Город 312» украсит концертную программу на соревнованиях в Эссо. А 6 марта на сцене фестиваля «Снежный путь», который пройдет в поселке Долиновка, выступит со своими вечными хитами экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

берингия
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