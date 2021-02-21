“Музей Берингии” открылся на биатлонном комплексе им. Фатьянова

Выставочное пространство будет работать до 23 февраля.

Встречает гостей фотозона «Всем лайки» с макетом упряжки и вулкана. В этом же зале можно отправить открытки родным и друзьям с тематикой гонки. Подготовлена экспозиция об истории «Берингии» и фотовыставка. Кроме того, организованы мастер-классы по изготовлению сувениров.

Основными объектами притяжения гостей стали интерактивная игра «Почувствуй себя каюром», которая в прошлом году пользовалась огромным успехом, а также площадка «Вертолётные экскурсии». Вторая площадка познавательная: на ней создается иллюзия полета над природными достопримечательностями Камчатки. Гости выбирают один из четырех «маршрутов». Картинка видна из иллюминатора, а в наушниках звучит аудиогид.

Выставочное пространство «Музея Берингии», как и в прошлом году, организовано в здании, расположенном у трибун биатлонного комплекса.

Посетить экспозицию можно с 12:00 до 18:00 в день проведения гонки-пролога. 23 февраля музей будет работать с 11 до 15 часов.

Напомним, что в этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в состав которого входят сразу несколько мероприятий. Так, ключевыми из них стали детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все они пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.