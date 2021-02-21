Побывать в виртуальной реальности смогли гости фестиваля “Берингия 2021”

Мобильный технопарк "Кванториум" открылся на биатлонном комплексе им. Фатьянова.

Преподаватели детского технопарка подготовили мастер-классы для гостей зимнего фестиваля «Берингия-2021». Участникам они показали разные направления своей работы, например, «Аэроквантум», «Геоинформатика», «Робототехника», «Энерджи» и другие.

По направлению «Аэроквантум» представлены два авиасимулятора. С помощью джойстиков и специального программного обеспечения люди смогли почувствовать, что такое пилотировать настоящим квадрокоптером.

"В этом году технопарк впервые представлен на фестивале «Берингия». Посетить мастер-классы можно и завтра на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, где пройдет гонка-пролог и праздник в честь открытия «Берингии». Занятия проводятся в комфортной отапливаемой палатке. 27 февраля мастер-классы пройдут в селе Эссо, где состоится праздник в честь старта гонки", - рассказал Кирилл Платонов, преподаватель технопарка.

Напомним, в этом году «Берингия» проходит в формате зимнего фестиваля, в состав которого также входят соревнования «Елизовский спринт», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все мероприятия пройдут в период с 21 февраля по 6 марта.