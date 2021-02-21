Лучшие артисты Камчатки выступили на детской гонке «Дюлин»

На торжественной церемонии открытия детской гонки выступил Государственный академический Корякский национальный ансамбль танца «Мэнго» имени Александра Гиля. Артисты исполнили хореографическую композицию «Каюры».

"Наш корякский фольклорный танцевальный коллектив своим ярким выступлением создал настоящую атмосферу праздника, который сегодня проходит на территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова, - отметил губернатор Владимир Солодов. - Настоящий фестиваль спорта и талантов сегодня дает старт масштабному зимнему фестивалю "Берингия-2021". Хочу пожелать участникам побед, а зрителям и болельщикам отличного отдыха".Сегодня самые массовые детские старты открыли зимний фестиваль «Берингия – 2021». Первыми на старт вышли самые маленькие участники заездов – каюры возрастом от 7 до 11 лет. 23 юных спортсмена боролись за звание лучшего на трассе протяженностью в два километра. К слову, Камчатка – единственный регион нашей страны, где разрешены старты для этой возрастной категории.В 11 утра на фестивале стартовала развлекательная программа, в рамках которой на празднике прошли концерты, мастер-классы и конкурсы.На главной сцене в течение праздника шла концертная программа с участием детских творческих коллективов Петропавловска – Камчатского, Вилючинска и Елизовского района: артистов колледжа искусств, ансамблей «Уйкав», «Северные зори», «Банго Банго» «Уйкоаль» «Лаччах», «Каююпиль» и «Витамин».Проводились викторины и розыгрыши призов для зрителей.