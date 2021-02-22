 
В Петропавловске-Камчатском 12:57, 22 Февраля, понедельник
ночью -5°C
днем 1°C
ветер 3,9 м/с
Завтра 23 Февраля
-7 ... -1°C
ветер 4,2 м/с
Камчатка в порядке

Парад чемпионов "Берингии": Николай ЛЕВКОВСКИЙ

Парад чемпионов "Берингии": Николай ЛЕВКОВСКИЙ

На старт гонки «Берингия» в 16-й раз выйдет именитый каюр Николай ЛЕВКОВСКИЙ. Он трижды брал берингийское золото. В 2014 году свою знаменитую упряжку передал младшему сыну Валентину, который трижды брал золото и дважды — серебро. В прошлом году каюр отправился в гонку после шестилетнего перерыва и стал серебряным призёром.

Ездовой спорт — это неотъемлемая часть его жизни. С упряжкой он стал управляться ещё тогда, когда это не было ездовым спортом, а было необходимостью на Севере Камчатки. Именно поэтому гонка для него — это дань традициям и, кроме того, возможность повидаться со старыми друзьями.

«Еду в гонку для того, чтобы увидеть родственников с западного побережья. Да и просто нравится мне кататься на собаках, не люблю технику», — говорит Николай Левковский.

Он также отметил, что прошлая гонка далась ему нелегко. На трассе гонки даже был случай, когда, засмотревшись на виды Камчатки, каюр не удержал упряжку и упал. Пришлось пять километров бежать за собаками. В «Берингии – 2021» Николай Левковский также планирует взойти на пьедестал победителей.

«В этом году постараюсь занять призовое место — собаки-то хорошие. Скажу так: уметь надо разговаривать с собаками, тогда они пойдут хорошо!» — сказал каюр.

В этом году он решил принять участие в номинации «За верность традициям Севера» и пройти «Берингию» на деревянной нарте. Нарту он мастерит сам.

«Завтра-послезавтра будет готова деревянная нарта. В прологе буду участвовать на спортивной нарте, — рассказывает Николай Левковский, отмечая, что разницы между пластиковой и деревянной нартой особо не видит. — Если хорошо, правильно сделать деревянную нарту, то она тяжёлой не будет, и на ней идти будет легко».

Напомним, технический старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки проходит от Эссо до Оссоры.

40

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых