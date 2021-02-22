Парад чемпионов "Берингии": Николай ЛЕВКОВСКИЙ

На старт гонки «Берингия» в 16-й раз выйдет именитый каюр Николай ЛЕВКОВСКИЙ. Он трижды брал берингийское золото. В 2014 году свою знаменитую упряжку передал младшему сыну Валентину, который трижды брал золото и дважды — серебро. В прошлом году каюр отправился в гонку после шестилетнего перерыва и стал серебряным призёром.

Ездовой спорт — это неотъемлемая часть его жизни. С упряжкой он стал управляться ещё тогда, когда это не было ездовым спортом, а было необходимостью на Севере Камчатки. Именно поэтому гонка для него — это дань традициям и, кроме того, возможность повидаться со старыми друзьями.

«Еду в гонку для того, чтобы увидеть родственников с западного побережья. Да и просто нравится мне кататься на собаках, не люблю технику», — говорит Николай Левковский.

Он также отметил, что прошлая гонка далась ему нелегко. На трассе гонки даже был случай, когда, засмотревшись на виды Камчатки, каюр не удержал упряжку и упал. Пришлось пять километров бежать за собаками. В «Берингии – 2021» Николай Левковский также планирует взойти на пьедестал победителей.

«В этом году постараюсь занять призовое место — собаки-то хорошие. Скажу так: уметь надо разговаривать с собаками, тогда они пойдут хорошо!» — сказал каюр.

В этом году он решил принять участие в номинации «За верность традициям Севера» и пройти «Берингию» на деревянной нарте. Нарту он мастерит сам.

«Завтра-послезавтра будет готова деревянная нарта. В прологе буду участвовать на спортивной нарте, — рассказывает Николай Левковский, отмечая, что разницы между пластиковой и деревянной нартой особо не видит. — Если хорошо, правильно сделать деревянную нарту, то она тяжёлой не будет, и на ней идти будет легко».

Напомним, технический старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки проходит от Эссо до Оссоры.