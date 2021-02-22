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Рок-марафон «Моя стихия – Берингия» стартовал на главной сцене биатлонного комплекса им. Фатьянова

Рок-марафон «Моя стихия – Берингия» стартовал на главной сцене биатлонного комплекса им. Фатьянова

Камчатские музыкальные группы исполнят свои песни в честь открытия зимнего фестиваля «Берингия».

Выступления начнутся после окончания официальной части открытия праздника и будут идти во время стартов гонки-пролога.

Играть будут команды «Без сахара», «Диферент пипл», «Флот Эллей», «Qvintband», «Сивуч и КО».

Запланированы и другие мероприятия: конкурс красоты «Мисс Берингия-2021», кулинарный семейный поединок по разделке рыбы, нарезанию строганины и оригинальной подаче блюд кухни народов Севера, конкурс национального костюма и семейные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья».

Финиш гонки-пролога запланирован на период с 17:00 до 17:30. После того как все каюры вернутся с трассы, будут подведены итоги соревнований, а затем пройдёт церемония награждения победителей гонки-пролога «Берингия - 2021». Завершится программа в 18 часов фейерверком.

Напомним, сегодня гости праздника смогут посетить музей «Берингии», где познакомятся с историей гонки, традициями полуострова, а также совершат виртуальную экскурсию, имитирующую полёт на вертолёте по основным достопримечательностям края. На площадке биатлонного комплекса развернута выставка брендированной спецтехники с берингийским снаряжением. В отдельных палатках оборудована кухня, где гости могут попробовать блюда от повара «Берингии».

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