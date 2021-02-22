На старт гонки-пролога «Берингии– 2021» вышли 44 спортсмена

Гонка-пролог – это спринтерский заезд, проходящий на дистанции 10 километров. Каюры соревнуются в дисциплине «нарта-спринт класс 6 собак».

Первыми на старт вышли 13 каюров – участников большой гонки «Берингия». В этом году принято решение о разделении стартов: первыми на трассу выходят берингийцы, за ними стартуют спортсмены и любители.

Открывает гонку легендарный камчатский каюр Андрей Притчин, четырёхкратный чемпион «Берингии» и её многократный призёр.

Стартуют каюры с интервалом в одну минуту. Замыкает берингийский этап гонки-пролога Евгений Кутынковав. Он вышел на старт под 14 номером. По традиции на жеребьёвке 13-ый номер заменяют следующим по порядку. Спортивный старт гонки-пролога открывает многократная участница соревнований по ездовому спорту Юлия Даудрих из Петропавловска-Камчатского. Замыкает старты многократная чемпионка Камчатского края и России, неоднократная победительница и призёр гонки-пролога «Берингии» Наталья Орехова из Елизовского района.

«Для гостей праздника подготовлена большая культурно-развлекательная программа. На биатлонном комплексе одновременно работают несколько больших площадок. На празднике задействованы более сотни волонтёров, которые помогают гостям «Берингии», – рассказали в оргкомитете фестиваля.

Финиш гонки-пролога запланирован на период с 17:00 до 17:30. После того как все каюры вернутся с трассы, будут подведены итоги соревнований, а затем пройдёт церемония награждения победителей гонки-пролога «Берингия - 2021». Завершится программа в 18 часов фейерверком.