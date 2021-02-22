Парад чемпионов «Берингии»: Валентин ЛЕВКОВСКИЙ

Валентин - потомственный каюр, его прадед, дед и отец были каюрами. Родился он в Усть-Хайрюзове. Упряжка собак здесь всегда была неотъемлемой частью жизни: на нарте ходили по дрова, возили воду, ездили на рыбалку и в гости к родственникам.

"С детства я люблю ездовое собаководство, уже в 5 лет стоял на нарте. Папа говорит, что я еще раньше встал на нарту, но я этого не помню", - вспоминает Валентин Левковский.

В «Берингии» Валентин участвовал пять раз: два раза взял серебро, три раза – золото. В прошлом году он пропустил гонку, а в этом вернулся за победой.

"Берингия" для меня - это соревнование, азарт. Гонка стала смыслом моей жизни, уже не могу без нее, это как болезнь. Каждая моя гонка - это работа над ошибками. После окончания соревнований думаю над тем, что нужно поменять на следующий год. Я пришёл за победой. Уже не терпится узнать, какой у меня будет результат", - говорит Валентин Левковский.

Напомним, старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию в 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки пройдёт от села Эссо до Оссоры.