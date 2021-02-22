По традициям предков, в ногу со временем: конкурс национального костюма

На празднике открытия «Берингии-2021» прошел конкурс национального костюма. Мастерство конкурсантов оценивали профессиональное жюри по четырем номинациям.



"Считаю, что проводить такие конкурсы очень важно, это вклад в сохранение традиций, которые передали нам наши предки. Коренные народы Камчатки веками хранят мастерство обработки меха и выделки кожи, из которых шьют уникальные, красивые и теплые предметы национальной одежды: малахаи, камлейки, кухлянки и другие, - отметил глава региона Владимир Солодов. - Сегодня мы смогли полюбоваться и старинными нарядами, умение изготавливать которые передаются из поколения в поколение, и яркими сценическими костюмами, и даже современной одеждой в национальном стиле".



В номинации "Наследие предков" были представлены традиционные национальные костюмы народов Камчатки и аксессуары, изготовленные в традиционной манере и технике, сделанные только из натуральных материалов и представляющие собой экспонаты семейных коллекций. Победу в этой номинации присудили семье Етаургиных и Эчган.



В номинации "В ногу со временем" оценивались модели одежды, созданные современными молодыми мастерами. В этих моделях - трансформация опыта предков и использование этнических мотивов в актуальной и даже повседневной одежде. Первое место здесь заняла Людмила Юлтыгина.



"Я начала шить с самого раннего детства, и постепенно мое хобби превратилось в профессию, - рассказала Людмила Юлтыгина. - В традиционном ежегодном конкурсе национального костюма в рамках "Берингии" я участвую восьмой раз, и это уже шестая моя победа. Я счастлива и благодарю организаторов и коллег за отличный праздник!".



В номинации "Этноакцент", где конкурсантоы продемонстрировали уникальные аксессуары в национальном стиле, победила Яганова Анна.



В номинации "Звезда сцены" было отражено отдельное направление: сценический национальный костюм, сшитый из современных тканей, легкий, удобный для танца, стилизованный этническими орнаментами и деталями. Главный приз в номинации получил Сергей Падерин.



"Я участвую в конкурсе впервые и очень рад победе. Считаю, что ко всему в жизни нужно подходить творчески и с любовью", - сказал Сергей Падерин.



В жюри вошли руководитель творческой мастерской ЭТНОДИЗАЙН, член Союза художников России Галина Писковецкая, член экспертного Совета российского Комитета по сохранению нематериального культурного наследия при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия КГБУ «Камчатский центр народного творчества» Марина Беляева и портной-конструктор женской одежды, преподаватель конструирования и шитья в студии "Фабрика" Мария Забродская.



Представление образов от участников на сцене сопровождались танцевальным номерами в исполнении хореографических коллективов.



Все участники были награждены дипломами и поощрительными призами.



Напомним, сегодня на территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова проходит гонка-пролог "Берингии 2021", а вчера, 21 февраля, детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин» открыла череду праздничных мероприятий зимнего фестиваля «Берингия». Гостей фестиваля также ждут старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь».