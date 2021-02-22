Неотразимая улыбка «Мисс Берингия-2021»: Александра КОВАЛЁВА победила на первом конкурсе красоты

Впервые конкурс красоты прошел в рамках фестиваля «Берингия». Диадему и главный приз конкурса - вертолётную экскурсию в Долину гейзеров - вручила победительнице министр культуры края Оксана ПРОКОПЕНКО.

«Красота всегда делала мир лучше и добрее. Хочу пожелать нашим девочкам оставаться такими прекрасными…Пусть в ваших сердцах всегда будет место для любви и добра», — сказала Оксана Прокопенко.

За титул «Мисс Берингия» боролись шесть девушек. Жюри оценивали не модельную внешность конкурсанток, а природную красоту и таланты. Претендентки представили визитки в спортивном стиле, экспромтом ответили на вопросы ведущих, показали свои таланты в творческих номерах. В финале девушки вышли на дефиле, в том числе состоялся показ украшений в национальном стиле.

Победительницей стала яркая участница, поразившая жюри своими творческими номерами и неотразимой улыбкой, — Александра Ковалёва. Как отметила участница, о конкурсе она узнала случайно. Когда увидела дату – 22 февраля, поняла, что участвовать точно стоит, ведь в этот день она с мужем празднует годовщину свадьбы.

«Решила, что удача будет на моей стороне в такой день. Победы не ожидала, потому что все девчонки - сильные соперницы и абсолютно разные, — рассказала Александра. — Конечно, меня поддерживал муж и друзья».

На конкурсе была также выбрана победительница в номинации «Приз зрительских симпатий» - Вера Симонова. В награду она получила поездку в питомник ездовых собак.

Все участницы получили призы от спонсоров конкурса.