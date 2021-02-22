Наталья ОРЕХОВА и Валентин ЛЕВКОВСКИЙ - победители гонки–пролога «Берингии-2021»

Победители получат по сто тысяч рублей от организаторов гонки.

На Камчатке завершилась гонка-пролог «Берингии-2021». Все каюры финишировали, судейская бригада обработала протоколы и передала их наградной комиссии. В этом году впервые в истории гонка-пролог была разделена на две категории. В первой стартовали участники «Берингии», следом за ними - спортсмены и любители.

В спортивном зачёте первые пять мест завоевали девушки. На первом месте - Наталья Орехова, второе место у Ксении Хорошиловой, третье место заняла Кривогорницына Дарья, четвёртой стала москвичка, чемпионка «Берингии-2020», Анна Ерёмина. На пятом месте - Галина Климова.

В берингийском зачёте на первом месте - Валентин Левковский. Он опередил своего отца, Николая Левковского, который занял второе место, на 4, 5 минуты. Третье место досталось Вячеславу Демченко, четвертым стал Андрей Семашкин, на пятом месте - Расул Холмуродов.

Глава региона Владимир Солодов поздравил чемпионов и участников гонки с победой и удачным прохождением трассы. "Сегодня замечательный день, даже погода нам благоволит, хотя вчера был другой прогноз. Я поздравляю всех, кто сегодня принимал участие в прологе, и желаю успехов тем, кого ждет большая гонка на севере. А также поздравляю всех, кто сегодня пришел на праздник и прикоснулся к нашим замечательным традициям", - сказал Владимир Солодов.

Победителям и призёрам спортивного и берингийского зачётов вручили сертификаты на 100, 50, 30, 20 и 10 тысяч рублей в соответствии с занятыми местами.

«Я рад за себя и за отца, который пришёл вторым. Но основные эмоции будут на большой «Берингии», – поделился впечатлением Валентин Левковский.

Победительницы спортивного зачёта Наталья Орехова не рассчитывала на победу. «Победа стала для меня неожиданностью. Трасса была тяжёлая, но я с ней справилась, — рассказала Наталья Орехова. — На призовые планирую обновить нарту».

27-28 февраля праздничные мероприятия, приуроченные к старту «Берингии 2021», состоятся в селе Эссо. Технический старт гонки назначен на 28 февраля. В 2021 году маршрут гонки пройдёт от села Эссо до посёлка Оссора. Протяжённость трассы — 950 километров. Финиш гонки намечен на 13 марта.