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Владимир СОЛОДОВ поздравил жителей Камчатки с Днем защитника Отечества

Владимир СОЛОДОВ поздравил жителей Камчатки с Днем защитника Отечества

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, товарищи генералы и адмиралы, ветераны Великой Отечественной войны! Сердечно поздравляю вас с праздником доблести и мужества российского воинства, с Днем защитника Отечества!

Самые теплые слова в этот день посвящены ветеранам - людям, которые защищали мирное небо нашей Родины. Благодаря их самоотверженности наша страна является сегодня сильным и независимым государством.

Великая Отечественная война была подвигом всего русского народа. Курильская десантная операция стала финальной точкой в борьбе с фашизмом и привела к окончанию Второй мировой войны. Камчатка отправила в этот бой восемь тысяч своих сыновей. Каждый камчатский школьник должен знать имена героев, таких как Петр Иванович Ильичев и Николай Александрович Вилков. Они отдали свою жизнь, чтобы своими телами закрыть от пуль товарищей. Их имена, как и многих советских воинов, сегодня высечены в камне, чтобы напоминать нам о том, что такое настоящий патриотизм, самопожертвование и воля к победе. Также наш регион обязан своим появлением мужеству моряков-первооткрывателей - Василию Степановичу Завойко и Григорю Ивановичу Щедрину.

Камчатка - суровый край, где живут и служат самые храбрые, стойкие, самоотверженные патриоты нашей Родины.

Офицер в России всегда был образцом чести и символом мощи страны. В армию во все времена вступала образованная элита общества, это и выделяло наше офицерство. Мы помним эти традиции и гордимся ими, взращиваем их среди молодого поколения, в частности, на Камчатке продолжается развитие движения юнармии.

Сегодняшний праздник — это дань нашему великому наследию, дань тем, кто ценой своей жизни защищал границы великой страны. На вашем примере воспитаны поколения, и мы будем продолжать эту важную традицию, ведь именно так воспитывается патриотизм, любовь к родине, готовность встать на ее защиту.

Традиционно в этот день мы поздравляем всех, кто выбрал своим делом служение Родине, защиту мира и спокойствия граждан своей страны. Здесь, на Камчатке, дальневосточном форпосте России, отчетливо понимаешь важность вашей службы, благодаря которой мы можем быть уверены в неприкосновенности российских границ.

Товарищи военнослужащие, благодарю вас за четкое выполнение боевых задач, твердость при защите интересов России. Еще раз поздравляю вас и ваши семьи с Днем защитника отечества! Желаю крепкого здоровья, успехов в службе и новых свершений на благо России!»

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