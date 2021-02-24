Сегодня, 24 февраля, в рамках зимнего фестиваля «Берингия - 2021», на Камчатке стартовал культурно-просветительский проект «Берингия» – лицом к лицу с Севером».

Реализует проект основатель гонки Александр Печень, который лично проедет по сёлам и посёлкам маршрута гонки 2021 года с гуманитарной акцией «Берингия» – детям Севера».

Основные средства на проект «Берингия» – лицом к лицу с севером» выделило правительство Камчатского края, также к проекту подключились неравнодушные жители Камчатки, общественные организации и предприниматели полуострова. В итоге программа проекта и акции «Берингия – детям Севера» получилась очень насыщенной.

Александр Печень вместе со своей командой везёт в северные посёлки по пути следования упряжек фотовыставку Виктора Гуменюка «Берингия» – из века в век» (а это более ста фотополотен); выставку детских рисунков прошлых лет «Берингия» глазами детей Севера». А также документальные фильмы о гонке «Берингия» разных лет, среди которых - кино французского режиссера Оливье Габерсека «Снега Камчатки», посвященное памяти каюра Маргариты Байшуаковой – отважной женщины, от начала до конца прошедшей восемь гонок «Берингия» протяжённостью 950 км и более (2007-2014 г.г).

Команда проекта везёт в северные посёлки многочисленные подарки: это и школьно-письменные принадлежности, и прекрасно изданные книги Крашенинникова и Стеллера «Описание земли Камчатки» от компании «Новая книга». Это мягкие игрушки и красочные сборники камчатских и эвенских сказок от издательства «Камчатпресс», шикарные фотоальбомы от Кроноцкого заповедника, великолепные детские энциклопедии; книжки-раскраски и альбом «Азбука национальностей» в подарок от «Содружества»; сто CD-дисков «По ту сторону бубна» с родовыми мелодиями Камчатки (в обработке Дм. Кравченко); фотоальбомы «Природные парки Камчатки» – от Министерства природных ресурсов края и многое другое.

В школах северных посёлков Александр Печень планирует провести конкурс рисунков, а в местных ДК и клубах – презентацию книг камчатского писателя и журналиста Александра Смышляева «Первопроходцы «Берингии» и «Берингия» – гонка из книги рекордов Гиннесса». После презентации эти издания, конечно же, подарят сельским и школьным библиотекам.

Первыми команду проекта «Берингия» – лицом к лицу с Севером» встречают жители Анавгая – акция в этом национальном селе пройдёт 24 февраля. Следующая встреча – с жителями села Эссо – 25 февраля. 26-го числа команда проекта отправится в Ковран и далее в Верхнее Хайрюзово, Усть-Хайрюзово, Седанку, Тигиль, Воямполку, Палану, Лесную, Карагу и Оссору.

Таким образом, чуть обгоняя упряжки традиционной Камчатской гонки «Берингия-2021», команда проекта доставит гуманитарный груз в школы 12 сёл и посёлков по маршруту гонки, а также в Паланский детский дом.

Участники гуманитарной акции «Берингия – детям Корякии»: Правительство Камчатского края, холдинговая компания «НОВАЯ КНИГА», полиграфический холдинг «КАМЧАТПРЕСС», КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей», Камчатское отделение Русского географического общества (РГО), Природный парк «Вулканы Камчатки», ФГБУ «Кроноцкий заповедник», Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Камчатская региональная межнациональная общественная организация (КРМОО) «Содружество», Студия «Щőрс», Общественная организация молодёжи КМНС в Камчатском крае «Дружба северян».

Вера СТУПНИКОВА, пресс-секретарь Камчатского экспедиционного клуба «Берингия».