За 9 дней на Камчатке произошло шесть ДТП с пострадавшими

С 15 по 23 февраля на территории Камчатского края зарегистрировано 104 столкновения без пострадавших и шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили телесные повреждения, из них пятеро несовершеннолетних, сообщили в УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

15 февраля в 17:25 на улице Завойко г. Елизово 34-летний гражданин, управляя автомобилем «Исузу», при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота Приус» под управлением 48- летней гражданки, в результате чего совершил столкновение с данным автомобилем, который от удара наехал на дорожное ограждение, повредив его, а также дорожный знак. Водитель «Тойоты» получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в лечебное учреждение.

В 19:15 на 12 километре автодороги «Морпорт – Аэропорт» 47-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Таун Айс», не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля «Сузуки Джимни» под управлением 47-летней гражданки, в результате чего и произошло ДТП. Водитель автомобиля «Сузуки Джимни» получила телесные повреждения. Ей назначено лечение амбулаторно по месту жительства.

18 февраля в 09:00 на улице Красноярская г. Елизово 36-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Марк II», не выполнил требования ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда при выезде с прилегающей территории, и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 20-летнего гражданина. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 45-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Королла Филдер», с которыми ей назначено амбулаторное лечение, а 45-летняя пассажирка «Короллы» с полученными травмами госпитализирована в лечебное учреждение.

20 февраля в 17:55 на проспекте Победы в г. Петропавловске-Камчатском 40-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», на регулируемом перекрестке, выполнив маневр разворота, совершил наезд на двух 10-летних пешеходов, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора для пешеходов. В результате несовершеннолетние пешеходы получил телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение.

21 февраля в 21:02 на улице Ленина г. Елизово 45-летний гражданин, управляя автомобилем «Хонда HR-V», на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении двум 17-летним пешеходам, которые переходили проезжую часть дороги, не имея на одежде светоотражающих элементов. Пешеходы получили телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение.

23 февраля в 21:00 на 28 километре автодороги «Морпорт – Аэропорт» 42-летний гражданин, управляя автомашиной «ММС Делика», не учел дорожное покрытие, машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 56-летняя пассажирка, она госпитализирована в лечебное учреждение, а 10-летний пассажир с полученными телесными повреждениями направлен на амбулаторное лечение.

Выявлено 53 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 16 от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 68 пешеходов нарушили Правила дорожного движения. 159 водителей сели за руль транспортных средств, не имея права управления, 497 управляли автомашинами, не используя ремни безопасности. На стоянку специального хранения отправлена 31 единица автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещено семь граждан. Выявлено 5830 административных правонарушений с использованием средств видеофиксации.